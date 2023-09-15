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港股難言轉勢，料萬八至萬九點附近區間上落

15/09/2023

嘉賓： iFAST Global Markets副總裁溫鋼城

 

　　港股終止六連跌，連續四日於萬八關附近好淡爭持。大市上日最多升164點，見18173點，亦曾倒跌，收市靠穩報18047點，升38點，但成交仍然無起色，只有816億。市場持觀望態度為主，大市今日全日波幅只有200幾點，今日將公布的三頭馬車等重磅經濟數據，勢左右大市去向？收市後人行宣布降準0.25個百分點，市場料釋放5000億人民幣，惟市場借貸意願不足，降準刺激經濟成效有幾大？百勝中國(09987)上調今年指引，包括淨新增門店目標提高至1400至1600家，又料同店銷售額將恢復至疫情前約九成，又計劃未來3年以季度派息和股份回購向股東回饋約30億美元，中長線前景可看好？有望繼續跑贏同業？內媒報道指，火電容量電價改革政策將於年內出台，消息刺激一眾火電股抽升，改革將有利減低火電企業燃料成本，盈利有望進一步改善？但內地經濟復甦進度未如理想，或影響下半年用電需求？

 


 

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