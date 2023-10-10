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潘鐵珊：北水回歸仍難撐市，靜待政策出台助持續反彈

10/10/2023

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

 

　　以巴局勢持續動盪，拖累隔晚（9日）美股道指一度挫逾150點，收市雖反覆回升，惟商品市場仍維持波動格局，油金均升逾4％，市場避險情緒會否拖累股市走勢？若戰區擴大，恐短期內引發環球經濟衰退？油金價格均急升下，還有甚麼避險選擇？港股上日因惡劣天氣僅得兩小時交易時間，北水回歸下成交近470億元，或可憧憬北水續撐後市回穩？惟個別內地黃金周數據遜預期，民眾消費降級的負面影響，已逐步反映到經濟上？下一受累目標將是內地股市？有傳碧桂園(02007)近日將公布境外債重組計劃，若債務重組成事，預計對整體營運、以至股價有多大提振作用？另外，潘Sir會拆解香港寬頻(01310)盈警之謎，到底商譽減值是甚麼？一下子大減12億又反映了甚麼問題？

 


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