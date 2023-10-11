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熊麗萍: 內地刺激政策等消息或推高大市，最樂觀可上望18300點

11/10/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　美債美匯回落，港股上日（10日）高開209點，最多升近400點，高位見17900點附近，其後受A股跌勢令港股升幅收窄，但仍可企穩10天線（17467點）之上，大市收報17664點，升147點，北水回歸後成交略增加至近800億。反映投資者集中短線部署為主，趁彈高即沽貨？大市上落格局未變，只適宜短線炒波幅？市場憧憬聯儲局停止加息，一眾對利率敏感的科技股普遍造好，息口高企的負面因素即將消除？重磅藍籌之一的美團(03690)一度升逾半成，北水亦重臨美團，但大股東年內多番減持，美團現時升勢仍可延續？碧桂園(02007)被指尚未支付4.7億港元的到期債務款項，也預期無法如期或在相關寬限期內，償還餘下所有境外債務，債務重組為預期之內？一旦債務重組失敗，碧桂園面臨清盤機會又有多大？會步恒大(03333)後塵嗎？

 


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