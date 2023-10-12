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林家亨：國家隊入市有助穩定市場信心，惟最佳入市最佳時機已過

12/10/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　中央再出手撐市，四大國有銀行上日（11日）收市後齊發公告，指已獲控股股東中央匯金公司持增逾千萬Ａ股股份，並預告將於未來半年持續買貨，繼續在二級市場增持相關股份。是次操作變相將內房債轉嫁內銀，再由中央「包底」。以首次增持規模而言，足以在月底政治局會議揭幕前穩住股市嗎？對內銀股有何影響？值得憧憬後續有更多救市措施？汽車行業最新數據均反映上月車市氣氛理想，符合以往「金九銀十」預期；當中以新能源車獨領風騷，可解讀為消費者對新能源汽車認可度愈來愈高？產業轉型進度又如何？惟在內地民眾消費降級趨勢下，買車此等剛需，會否一併受拖累？各大行紛紛「放口風」指內地醫藥行業監管或將放水，意味行業反貪將暫告一段落？對相關股份而言為一大反彈福音？　

 


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