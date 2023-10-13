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港股18300為本周短線目標，萬八樓下為吸納良機

13/10/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　中央匯金入場買四大行A股，預告買足半年，港股再彈逾300點，連升第六日，一度重上50天線，可惜收市未能守穩。成交額久違重上千億，惟暫未見大量資金湧入，在缺乏成交支持下，大市可否成功突破50天線？最壞時候已過？現時為轉勢還是只是跌浪反彈？四大銀行的A股獲增持，股價表現亮麗，既然有國家隊入市，內銀股現時是否入市時機？內地國慶假檔期電影總票房較去年急增近八成三，不過只恢復至疫情前六成水平，令影視股近日走勢明顯轉差，現時股價已反映利淡因素？內地繼續谷內需，對影視股中長線仲有無幫助？

 


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