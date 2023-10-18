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熊麗萍：中央續出手並非救市乃救信心，料內地全年經濟有望「保5」

18/10/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　中央上日（17日）再出新招托市！據外電報道，中央進一步要求國有行對其債務展期，2024年前到期貸款即使逾期，仍可視作正常貸款不歸類不良貸款。今明兩年是地方債融資高峰期，各地方政府又能否承受債務展期的影響嗎？此舉僅屬拖延技巧難真正惠及地方政府？人民幣（CNY）近期弱勢反映市況不就，市場關注今日（18日）公布的9月三頭馬車數據及第三季國內生產總值（GDP），若數據反映內地經濟未見持續回穩跡象，恐對A股及人民幣匯價造成更大衝擊？中資電信股將陸續公布業績，各券商對中電信(00728)第三季業績寄予厚望，惟績前股價僅靠穩，反映市場對中電信雲業務的憧憬言過其實？

 


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