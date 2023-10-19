恒指年初至今仍處於上落局面，回落至保歷加通道底線可撈貨

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

內地9月三頭馬車數據大致勝預期，當中社會消費零售按年增長5.5％，規模以上工業增加值按年升4.5％，不過頭三季固定資產投資繼續差過市場預期，按年僅升3.1％。首三季GDP按年增長5.2％，國統局指第四季GDP最少增長4.4％，就可以完成全年5％左右的經濟增長目標，全年達標基本上無懸念？恒指上日（18日）最多反彈58點後偏軟，低位見過17600點水平，全日高低波幅只有約200點，收市跌40點，成交888億。經濟數據算理想，但大市未見反彈，數據屬預期之內？抑或市場暫處觀望，未敢太樂觀？發盈喜的比亞迪(01211)預料第三季純利95億至115億元人民幣，按年升最多一倍，純利增長幅度收窄，反映去年低基數效應慢慢消退後之後，盈利增幅將逐步回歸平穩化？另外比亞迪電子(00285)預期首三季盈利按年至少增加近1.3倍，主要受惠於新能源汽車和新型智能產品等業務快速增長，可成弱市中的強勢股？現階段可趁低吸納嗎？





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