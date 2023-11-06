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港股企上50天線惟阻力仍存，留意6大因素左右後市

06/11/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　港股再遇「Happy Friday」，上周五（3日）飆逾400點，升穿17600點及20天線（現處17463點），全日成交額雖然增至909億元。但仍未能完全配合升幅，資金入市態度審慎，今個星期還能否保持強勢？值得留意的是，現時在16500至17000的熊證累計有超過4500張，加上市況未明，本周初或再次上演「彈高熊」情況？美國債息回落，利好科網股，重磅科網股中近乎全線向上，騰訊(00700)更重上300元大關，近期好消息頻頻的小米(01810)近日獲多間大行上調目標價，股價再創一年半新高，一個月內累計升幅達兩成半，仍然值得高追？若然憧憬靠科技股推高大市，現時仲係儲貨機會嗎？比比的科技股科技股又是哪一隻？高Beta股份之一的生科股上日急彈，不過生科指數都只在1000點水平徘徊，走勢反映生科股表現仍無改善，現時生科股只是谷底反彈？入場高追隨時變「接火棒」？

 


 

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