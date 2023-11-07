恒指短線形勢轉好，惟視乎可否企穩50天線（約17765點）之上

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

市場對聯儲局再加息預期降溫，港股上日高開近250點，突破50日線（現處17765點），最多升過370點，兼重上萬八點大關，但其後持續於萬八關附近爭持。最終收報17966點，升302點，雖然未能企穩萬八關，但全日成交增加至1151億元。市況氣氛算得上係有明顯改善，大市出現轉勢跡象了嗎？今次大市反彈勢頭可持續多久？至於科技指數曾上4100點關口，收市升逾4%。ATMXJ五隻重磅科網股幫手撐市，合計貢獻大市逾150點，已經佔大市過半數升幅，北水亦加倉科技股，而逆市下相對較穩陣的高息股，例如係中資電訊股中移動(00941)就遭到北水沽貨，美息即將見頂對科技股等息口敏感股來說為正面消息，目前可以開始部署相關股份反彈？





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