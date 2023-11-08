  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

熊麗萍：港股短線調整屬意料之內，恒指萬八關阻力較大

08/11/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　美國長短債息續回落，十年期債息曾回至4.5厘水平，買美債保值作用漸失？隔晚（7日）美股三大指數全線造好，當中標普500指數及納斯達克綜合指數均再刷新兩年以來最長連升紀錄，現屬短線撈底資金？抑或已踏入見底反彈期？但港股未能受外圍帶動，ADR僅微升9點，恒指日線圖現「島形頂」，反映市況再度轉弱難見起色？第二屆國際金融領袖投資峰會上日開幕，中外財金猛人在會議上的意見，或成後市發展明燈？本地房地產信託(REITS)領展(00823)今日（8日）將公布中期業績，彭博綜合券商預測，領展上半年將多賺7%，但面對港人北上消費潮，領展還能力保不失嗎？績前股價蒸發約半成，反映投資者對業績無信心？

 


 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上855分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00650

普達特科技

0.740

異動股

09939

開拓藥業－Ｂ

3.370

異動股

02313

申洲國際

80.100

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00650 普達特科技
  • 0.740
  • 09939 開拓藥業－Ｂ
  • 3.370
  • 02313 申洲國際
  • 80.100
  • 00823 領展房產基金
  • 38.000
  • 01942 馬可數字科技
  • 1.690
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 44.850
  • 目標︰$50.60
  • 00839 中教控股
  • 6.680
  • 目標︰$7.01
  • 01299 友邦保險
  • 69.950
  • 目標︰$81.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 51.550
  • 目標︰$60.00
  • 02020 安踏體育
  • 91.600
  • 目標︰$110.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 311.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.900
  • 00005 滙豐控股
  • 58.950
  • 00001 長和
  • 39.550
  • 00388 香港交易所
  • 288.400
報章貼士
  • 09969 諾誠健華
  • 7.380
  • 目標︰--
  • 01310 香港寬頻
  • 3.240
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 69.950
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

08/11/2023 12:06  恒指半日升8點報17678，藥股標青，藥明升近5%領漲藍籌

08/11/2023 12:07  《午市前瞻》港股守廿天線樂觀，藥明合聯值抽，藥明生物試56元

08/11/2023 12:16  領展中期可分派總額按年升1.7%，每基金分派130.08仙

08/11/2023 10:22  《金融街論壇》易會滿：守牢風險底線，維護資本市場平穩運行

08/11/2023 09:52  《金融街論壇》潘功勝：全年5%目標有望實現，用好貨幣政策工具

08/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９５﹒６７億元，買盈富沽中芯

08/11/2023 08:34  【大行炒Ｄ乜】高盛跟進內銀股、華潤啤酒遭降目標價

03/11/2023 10:18  《嚟緊炒Ｄ乜》流感肆虐，三葉草生物小注買博見１﹒５銀

08/11/2023 11:39  《財資快訊》美電軟報７﹒８１７８，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》港股守廿天線樂觀 藥明合聯值抽 藥明生物試56元
人氣文章

新聞>財經熱話

【績前分析】領展績前回吐上周逾半升幅，投資者對業績無信心？
人氣文章

新聞>財經熱話

梁鳳儀：香港已成環球資管中心，現時「危中有機」
品味生活
生活
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

點解咁多半新樓要蝕讓
人氣文章

政經范局．范強

美國單邊外交製造危機，伊斯蘭世界向中國靠攏
人氣文章

走肉廚房．李美怡 Cathy Lee

回家吃飯，感受在外面沒辦法感受到的溫情！今期家常素菜：海茸雲耳燉紅白蘿蔔
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

名廚主理過萬元一席順德名菜盛宴！滿嘴甘香蝦多士、木箱均安蒸豬、手工家鄉釀鯪魚、酸甜惹味古法彭公鵝，嘗盡順德菜巧手精髓 1
人氣文章

Fashion

Chloé x Atelier Jolie聯乘系列登場！低調簡約的Quiet Luxury單品，靈感源自Angelina Jolie的兒時穿著！
人氣文章

Beauty

SOGO Thankful Week回歸！感謝祭護膚／美妝優惠大合集！人氣精華套裝大減$4,000、55折入手皇牌彩妝套裝！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
《上流寄生族》演員、韓星李善均被爆吸毒！何解粉絲異常崩潰？期望落差的殺傷力究竟有幾大？
人氣文章
北上按摩 | 港男呻深圳按腳被挑出22粒雞眼逾千元埋單！哪些人最易生雞眼？醫生教3招除厚繭
人氣文章
大閘蟹來源 | 內地奸商草酸洗劣質蟹，食用可致重金屬中毒！賣蟹專家教揀蟹：要睇3大特徵！中醫分享6大進食禁忌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2023 13:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2023 13:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2023 13:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/11/2023 12:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/11/2023
《午市前瞻》港股守廿天線樂觀 藥明合聯值抽 藥明生物試56元
人氣文章財經熱話08/11/2023
【績前分析】領展績前回吐上周逾半升幅，投資者對業績無信心？
人氣文章國際動態08/11/2023
葡萄牙總理科斯塔宣布辭職，大選或提前
人氣文章財經熱話08/11/2023
梁鳳儀：香港已成環球資管中心，現時「危中有機」
人氣文章開市Good Morning08/11/2023
熊麗萍：港股短線調整屬意料之內，恒指萬八關阻力較大
人氣文章大行報告08/11/2023
【大行炒D乜】內銀揀邊隻？一表列齊高盛最新評級目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金