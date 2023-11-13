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溫傑：港股缺利好消息推動，料本周維持16800至17800點上落

13/11/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　美國聯儲局再「放鷹」，港股上周跟隨外圍股市向下，之後跌幅一度擴大至逾330點，亦曾失守17200關口，最終以近全日最低位收，報17203點，跌308點，大市全日高低波幅只有約170點，不過跌市下成交再度縮減至750億，反映沽壓未算太重？港股再試年內低位可能性有幾大？內地雙十一購物節收官，阿里(09988)旗下天貓商品交易額（GMV）、訂單量及參與商家等指標按年錄正增長，京東(09618)成交額、訂單量、使用者數齊創新高，而快手(01024)期內訂單量增長近50％，惟各企業今年繼續不透露目體銷售金額，疫後消費前景短期難復甦？阿里早在10月底展開「雙11」促銷活動，今年更標榜「有史以來最平」的優惠活動，以往雙十一對電商股股價有刺激作用，但內地宏觀經濟疲軟、居民消費謹慎，加上電商之間競爭激烈，目前阿里面對重重挑戰？

 


 

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