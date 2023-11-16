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林家亨：恒指已反映美國減息預期，回落至17500-17600具值博率

16/11/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國10月生產物價指數（PPI）出爐，按年升1.3％、低於市場預期的升1.9％。PPI增幅放緩加強市場對聯儲局即將完成加息周期的信心，加上內地三頭馬車的社會消費品零售及工業增加值優於預期，經濟正呈向好勢頭？恒指上日（15日）大升682點，衝破18000關，升勢能持續多久？騰訊(00700)第三季經調整盈利按年增39％至449億元人民幣，遠高於市場預期的400億元，毛利率達49.5％，業績符合市場預期，刺激隔晚ADR走高，較上日本港收市價高4％。遊戲業務為市場關注焦點，第三季一共有9款本土遊戲推出，但收入增長只有5％，反映業務增長仍存局限？如何判斷集團的遊戲業務前景？新能源車股小鵬汽車(09868)第三季雖仍蝕錢，經調整虧損按年擴大26％、按季擴大4.5％，但仍好過市場預期；連帶收入強勁增長，小鵬離扭虧為盈指日可待？惟毛利率低下屬集團財政隱憂，預料小鵬還要「捱」多久才有望達收支平衡？面對同業激烈競爭，小鵬要生存、甚至突圍至出，仍欠甚麼助力？

 


 

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