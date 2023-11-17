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曾永堅：恒指若失50天線，恐進一步退守17000點水平

17/11/2023

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

 

　　港股上日（16日）回吐，日內曾挫逾450點﹑退守17700點水平；成交雖回升，但點數未能企穩，港股短線仍屬「彈散市」？美國聯邦退休基金將剔除中港股票投資，反映環球投資者對港股信心盡失﹑港股已成棄將？隔晚市場焦點落在業績股阿里巴巴(09988)身上，第二季業績整體符市場預期，惟集團向市場連環投下震撼彈！除備受市場期待的阿里雲分拆全面剎停外，盒馬鮮生的的IPO計劃亦已被擱置；連同集團創辦人馬雲家族信託持股公司預告減持阿里1000萬股ADS，拖累隔晚美股BABA大插逾9％，阿里港股今日（17日）又會受到多大程度拖累？集團此等舉動恐進一步削弱市場對阿里的市場展望？阿里巴巴持股約33％的螞蟻集團又會對阿里未來投資收益造成多大影響？另外，小米集團(01810)下周一（20日）亦將放榜，新車憧憬難掩市場對其業務前景的質疑？績前股價大插足已反映投資者對小米業績不抱期望？

 


 

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