林家亨：港股近期雖弱勿悲觀，料恒指年底前有望重返萬八關

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

港股在近期「彈散市」中未見明顯突破，上日（22日）幸未「散」、僅原地踏步升不足1點收市；惟成交再次縮至千億元以下，短線難望有市場驚喜炒熱港股？以現時市場條件而言，年底前難望重回萬八關？手機設備股上日明顯跑輸大市，整個板塊普遍挫逾3％，市場數據分化，整體行業前景難料？利好利淡因素同時存在，如何判斷手機設備股的投資價值？內地智能手機市場的復甦速度，又受甚麼因素影響？新能源車股蔚來(09866)將於下周一（27日）公布第三季業績，績前裁員消息為股價一大隱憂！裁員對實際業務經營有甚麼影響？集團雖已開始減價爭取提升交付量，惟成效僅維持兩個月，上月交付量已無以為繼；蔚來堅持高檔路線，正是其交付量被理想(02015)及小鵬(09868)大幅拋離的主因？至於新加入電動車戰團的小米(01810)，在競爭激烈的市場上具多大競爭力？





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