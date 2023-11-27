  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

阮子曦：恒指要突破上落市格局，需企穩18200點

27/11/2023

嘉賓：華富建業證券投資策略聯席總監 阮子曦

 

　　港股上周五（24日）低開後反覆向下，跌幅一度擴大至逾360點，最終以近全日低位收市，再次失守10天線（約17690點）及50天線（約17591點），大市成交只有約880億。恒指近期每次反彈都遭走貨獲利，在缺乏新資金支持下，要突破難上加難？比亞迪(01211)跌逾半成，消息面上公司雖然宣布出產，旗下第600萬輛新能源車在鄭州工廠下線，不過同時市傳為追趕年底銷售目標，將擴大本月以來促銷，據報減價包含多款王朝系列車型，折扣最多可去到15000元，雖然比亞迪回應指，多款車型並非官方減價，年底車企勢要掀起減價戰，但對比亞迪的毛利率影響有限？應該趁低吸納嗎？美團(03690)將於周二（28日） 公布第三季業績，預料非國際財務報告準則，經調整溢利介乎48.2億至56.9億人民幣，按年增加36%至61%，淨利潤按年增長最多1.8倍，餐飲外賣收入料可符合市場預期？不過面對競爭大的到店業務，美團可否突圍而出？

 


 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上855分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09939

開拓藥業－Ｂ

2.330

異動股

06098

碧桂園服務

7.910

異動股

02105

來凱醫藥－Ｂ

18.300

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09939 開拓藥業－Ｂ
  • 2.330
  • 06098 碧桂園服務
  • 7.890
  • 02105 來凱醫藥－Ｂ
  • 18.140
  • 01516 融創服務
  • 2.300
  • 02382 舜宇光學科技
  • 71.450
股份推介
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 120.500
  • 目標︰$130.00
  • 06979 珍酒李渡
  • 11.220
  • 目標︰$14.00
  • 09926 康方生物
  • 48.000
  • 目標︰$52.60
  • 00182 協合新能源
  • 0.670
  • 目標︰$0.70
  • 01999 敏華控股
  • 5.440
  • 目標︰$6.30
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 322.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.650
  • 00001 長和
  • 40.250
  • 01211 比亞迪股份
  • 220.200
  • 00005 滙豐控股
  • 59.850
報章貼士
  • 00728 中國電信
  • 3.560
  • 目標︰--
  • 00564 鄭煤機
  • 7.550
  • 目標︰--
  • 00354 中國軟件國際
  • 6.730
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

27/11/2023 12:06  《午市前瞻》恒指本周料可守穩萬七，比亞迪200元才部署第一注

27/11/2023 12:06  恒指半日跌174點報17385，碧服跌近7%，創科逆市升2%

27/11/2023 11:42  《股語有云－古添力》東方海外資金續流入，中短線目標129銀

27/11/2023 11:22  《魚缸博客》百安心料核心產品明年底商業化，低位橫行不妨收集

27/11/2023 09:45  【聚焦數據】首十月規模以上工業企業利潤下降7.8%，跌幅收窄

27/11/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８７﹒２７億元，買盈富沽騰訊

27/11/2023 08:38  【大行炒Ｄ乜】大行續削周大福目標價，攜程獲大行看好

24/11/2023 10:38  《嚟緊炒Ｄ乜》醫渡科技現價買入，中長線目標價１０銀

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

大老山隧道實施易通行首個工作天，往九龍交通擠塞
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指本周料可守穩萬七 比亞迪200元才部署第一注
人氣文章

新聞>財經熱話

【電車混戰】比亞迪「王朝」車款減價，澄清非官方減價仍難挽市場信心？
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

聖誕銷情未見熱烈，美元匯率已遇壓力
人氣文章

樓市點評．汪敦敬

地產代理業的「公用地悲劇」
人氣文章

政是有心．余君雋

又是雙重標準
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

公主病 ｜ 沒有公主命，卻有公主病？不高興即黑面、自我感覺良好？4大徵狀避而遠之
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳創意時令Fine Dining！16道菜難忘鮑魚Taco、鴨膶腸釀一夜干乳鴿、南瓜花龍蝦鉗天婦羅、炭燒熟成鰻魚配自製闊麵條！像西餐又像中菜
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

大隻佬老婆唔易做！健美先生背後女人辛酸公開！勁多狂蜂浪蝶怪要求？猛男肌肉只供觀賞用？愈大隻床上表現愈勁？持久度、性需求Up？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
身體檢查 | 中大醫院推健康檢查8折優惠！港人限定！婦科、腸道、肝臟都有！即睇優惠碼及登記方法
人氣文章
便秘痔瘡 | 長期排便困難易生痔瘡、肛裂？腎臟科醫生分享1動作助快速排便！8大通便食物公開
人氣文章
甲狀腺癌5大症狀＋6大成因公開！內地教師家中4人患癌，最細得16歲！ 家族遺傳發病率比一般人高達2倍？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2023 14:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2023 14:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2023 14:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/11/2023 14:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞27/11/2023
大老山隧道實施易通行首個工作天，往九龍交通擠塞
人氣文章財經熱話27/11/2023
《午市前瞻》恒指本周料可守穩萬七 比亞迪200元才部署第一注
人氣文章財經熱話27/11/2023
【電車混戰】比亞迪「王朝」車款減價，澄清非官方減價仍難挽市場信心？
人氣文章中國故事27/11/2023
【上海特寫】世界中國學大會召開，各國學者探討中國道路的意義
人氣文章大行報告27/11/2023
【大行炒D乜】大行續削周大福目標價，攜程獲大行看好
人氣文章國際動態27/11/2023
美國網購黑色星期五達創紀錄的98億美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金