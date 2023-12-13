  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

熊麗萍：若經濟數據遜預期，或進一步推低恒指下穿萬六關

13/12/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　美國11月消費物價指數（CPI）按年升3.1％，符預期，前值為3.2％，按月微升0.1％，市場原預期持平。核心消費物價指數（核心CPI）按年則升4％，符預期，按月升0.3％，同樣符預期。美聯儲局再次推遲最快減息預期，由明年3月延至5月。減息預期雖推遲仍無阻美股續升，但美國11月財赤急增26％、見歷年同月新高，過分熾熱的市場氣氛會是明年美股的大幅回調的先兆？內地中央經濟會議延續上周中央政治局會議的總基調，提出明年堅持穩中求進、以進促穩、先立後破；以上重點又能成功穩著市場信心嗎？路透引述消息人士指，內地明年經濟增長目標將設定在5％左右，即與今年目標持平，維持保守預測反映本年度內地經濟發展僅原地踏步？網信辦再次出手整治短片平台，但對相關股份影響有限？內地碳酸鋰價格未止跌，連帶鋰電雙雄股價已受壓一段時間；預料明年行業仍難改供過於求情況？業務範疇較廣的贛鋒鋰業(01772)韌性較強？

 


【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上855分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

08056

生活概念

0.020

異動股

00291

華潤啤酒

31.900

異動股

06122

九台農商銀行

1.320

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08056 生活概念
  • 0.019
  • 00291 華潤啤酒
  • 32.000
  • 06122 九台農商銀行
  • 1.320
  • 03650 KEEP
  • 14.480
  • 01299 友邦保險
  • 63.550
股份推介
  • 00268 金蝶國際
  • 10.680
  • 目標︰$13.00
  • 02331 李寧
  • 18.460
  • 目標︰--
  • 01415 高偉電子
  • 21.200
  • 目標︰$24.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 20.950
  • 目標︰$24.00
  • 01833 平安好醫生
  • 18.180
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.450
  • 00700 騰訊控股
  • 308.400
  • 00001 長和
  • 39.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.440
  • 00005 滙豐控股
  • 60.550
報章貼士
  • 00710 京東方精電
  • 6.230
  • 目標︰--
  • 01171 兗礦能源
  • 13.980
  • 目標︰$15.70
  • 01193 華潤燃氣
  • 23.600
  • 目標︰$29.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/12/2023 10:33  【內房困局】碧桂園:取消所有高管配車、免費食堂待遇以降成本

13/12/2023 10:18  《魚缸博客》中生製藥料完成調整，短期博反彈目標3.6銀

13/12/2023 09:48  中國財政部據報今在港晤銀行界，討論提升香港國際金融中心地位

13/12/2023 09:47  《異動股》藥師幫瀉40%，初步禁售期屆滿惟大股東承諾延長禁售

13/12/2023 09:24  《異動股》科濟藥業低開15%，三款藥遭美國藥監局暫停臨床試驗

13/12/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２６﹒９８億元，買融創沽盈富

13/12/2023 08:30  【大行炒Ｄ乜】大和狠劈天齊鋰業目標近半，富瑞跟進地產股

08/12/2023 11:32  《嚟緊炒Ｄ乜》第三季經營利潤倍增，京東健康上望５２銀

13/12/2023 09:37  《財資快訊》美電升報７﹒８０８４，隔夜拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

【上海特寫】樓價回到三年前，上海業主割肉離場
人氣文章

新聞>財經熱話

【內地經濟】中央明年經濟目標較進取，通縮持續仲點樣追？
人氣文章

新聞>最Hit資訊

第四屆「兒童書展」開幕
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

鄧紫棋演唱會婚紗登場！婚紗超特別設計被網友誤會大走光！踩到裙腳仆倒跪低！
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

新手管理｜指導新同事如湊囝湊女？主管太關心下屬情緒非好事？如何以身作則做個好榜樣？
人氣文章

行政人員

留人才 | 要死一齊死？「沉船」文化、手把手教導培育忠誠度！電玩動畫產業老闆：留住客人無人才，反令公司失去靈魂
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

被分手：無聲無息沒一句「再見，謝謝」！連分開都不能好好說？
人氣文章

Beauty

LA MER 聖誕期間限定店登場！帶來節日貴賓室、夢工場咖啡店，讓肌膚感受節日氣氛
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《富都青年》男主角——吳慷仁，動人的原因？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
廚房驚現多條活蛆蟲！來自一類食物！誤吞蠅蛆蟲卵有甚麼後果？哪些高危人士要小心蠅蛆病？
人氣文章
電飯煲電髮？越南流行「電鍋燙」！電飯煲突噴熱水蒸氣女子毀容+禿頭！法院裁定事主也要賠償？
人氣文章
壞習慣 | 用紙巾墊住食物吸油隨時吸螢光增白劑兼致癌！紙巾愈白愈乾淨？醫生：可誘發哮喘、皮膚炎
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2023 12:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2023 12:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2023 12:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/12/2023 11:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章國際動態13/12/2023
米萊啟動休克治療第一擊，阿根廷披索主動貶值54%
人氣文章中國故事13/12/2023
【上海特寫】樓價回到三年前，上海業主割肉離場
人氣文章財經熱話13/12/2023
【內地經濟】中央明年經濟目標較進取，通縮持續仲點樣追？
人氣文章最Hit資訊13/12/2023
第四屆「兒童書展」開幕
人氣文章財經熱話13/12/2023
碧桂園(02007)4董事主動減薪，總裁莫斌減薪96%
人氣文章開市Good Morning13/12/2023
熊麗萍：若經濟數據遜預期，或進一步推低恒指下穿萬六關
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金