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港股萬六點見支持，後市有望上試17300點

15/12/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　美國聯儲局暗示明年開始減息，加上美國11月零售銷售數據好過市場預期，美股連升六日，道瓊斯工業平均指數連續第二日創收市新高，港股能否跟隨美股繼續反彈？惟北水上日（14日）趁港股彈高沽貨，有何啟示？內地即將公布三頭馬車數據，預計社會零售有大幅改善，惟雙十一銷情不算十分亮麗，數據預測是否過分樂觀？上日息率敏感股強勢，長江基建(01038)升逾8％；中電(00002)、煤氣(00003)以及電能實力(00006)則升3－6％不等，市場憧憬減息令企業利息支出減少，從而增加派息能力，但美國最快要到明年第二季才開始減息，現時部署屬過早？早前內地交通運輸部表示，要進一步提升航運貿易便利，受到爭持支持的航運股可吼？

 


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