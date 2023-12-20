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熊麗萍：港股缺水又缺信心，明年或延續今年資金鏈短缺問題

20/12/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

　　美國減息憧憬下美股續強，道指已連升九個交易日，納指亦重返近兩年來高位，為何港股難被帶動？恒指已連跌兩日，難道以美國減息為題的炒作霎眼已完？年底亦難見粉飾櫥窗舉動？本地股民常提「聖誕鐘，買滙豐」，然而此說法或已失效？滙控明年或「財績兼憂」？除了滙控(00005)之外，還有甚麼高息之選可財息兼收？澳門首11個月訪澳旅客已達2500萬人次以上，較2022年同期急增3.9倍；但內地並無聖誕及新年長假期，以文娛活動吸新客到澳門，對帶動本地消費的幫助有多大？中信里昂預計澳門賭收至2025年將恢復至疫情前2019年的95％水平，此預測會否過分樂觀？

 

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