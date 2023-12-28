潘鐵珊：料恒指在期指結算日繼續拉鋸，年底應可見16800點

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

期結前夕，恒指高開後反覆向上，升幅曾擴大至逾300點，高見16673點。距離今年完結，只餘兩個交易日，如無意外，恒指將會連跌第四年，以現估值約7.8倍計，明年再下跌空間有限？上周五（22日）傳中央有意再加強手遊行業監管，重磅科網遊戲股騰訊(00700)、網易(09999)繼上周五急跌後，今日（28日）雙雙反彈，上周五屬跌得過大？監管相關負面因素已完全反映在股價上？蔚來(09866)發布全新旗艦房車ET9，預售價約80萬元人民幣，今次新車定位高端市場，不過高端市場競爭對手，除有Tesla及寶馬得外國車企外，還有新勢力理想(02015)，激烈競爭下今次推出車款，可否對銷售有明顯提振作用？





【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱