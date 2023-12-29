溫鋼城：港股明年審慎樂觀，料16000點至21000點區間上落

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

恒指上日（28日）曾升461點、突破保歷加通道中軸水平，收市仍企穩萬七關之上，成功連升兩日，或預視明年港股有望否極泰來？惟短線回升仍未收復由年內低位反彈0.236倍（約17500點）水平，轉勢仍言之尚早？明年市場焦點落在聯儲局減息進程，惟市場已過早反映激進減息的可能性；比起激進加息，激進減息對經濟的負面影響或會更波及廣、持續更久？無論聯儲局明年部署如何，都難免為市場釋出不良政策訊號？小米(01810)首款電動車型SU7橫空亮相，但僅屬2D版本！上日的新車技術發布會上仍只得新車的外貌、性能、概念等背景資料，甚至連最關鍵的售價仍未有風聲，雷軍只言「確實有點貴」，市場如何評價新加入電動車行業的挑戰者？小米新車未落地，先有溫總和大家將小米車「拆骨」！





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