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溫鋼城：恒指表現受制於內地經濟數據，短期萬六至萬八點徘徊

05/01/2024

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　俗稱小非農的美國ADP就業數據衰遠超預期及前值，反映美國就業市場仍然強勁，通脹回落速度或較預期緩慢，聯儲局減息時間表仍存不確定性，拖累美股標指納指續挫。2024年開局至今港股仍弱，資金暫仍處於觀望狀態未敢入市？電訊、媒炭、公用股等收息股有望重新跑贏大市，繼續為弱市下首選？據報今年中行(03988)、工行(01398)、農行(01288)在內15家商業銀行，將面臨永續債贖回壓力，總規模近5700億元人民幣。過去幾年內地經濟在疫情打擊之下，內銀背負住要讓利中小企、支持實體經濟的國家任務，而對銀行自身流動性壓力，將在今年開始陸續浮現？對內銀來說，最壞情況尚未過去？而中央今年續以「谷內需」為發展主線，但內需股估值之低前景之低迷，令其投資價值已漸失？有哪些剛需較大的內需股韌性較強？

 


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