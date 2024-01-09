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黃瑋傑：恒指反彈浪已完，再向下或試15972點低位

09/01/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股連跌五日，上日（8日）跌幅一度擴大至近400點，低見16144點，為約四星期以來低位，未有利好消息支持，恒指向下穿萬六大關機會大？雖然回落至接近萬六附近水平，估值已經好低，但仍非入市搏反彈良機？市況疲弱，港交所(00388)首當其衝受拖累，2024年首周，日均成交只有767億，按年跌四成八，反映投資者在減息周期前仍採觀望態度，未肯入市？加上信心不足，港交所今年核心業務收入，難有明顯復甦？另外內地又再傳出壞消息，主營接管不良業務的影子銀行業巨頭中植集團，向法院申請破產清算獲裁定受理，中植亦被指與華夏幸福、融創(01918)、恒大集團(03333)等數十間內房往來密切，據報債務規模約4200至4600億元人民幣，外媒稱可能會是中國的「雷曼事件」引發連鎖反應既機會有幾大？上日藍籌股中，有兩隻資源股力保不失，分別為中海油(00883)及中國神華(01088)。當中滙證上調中國神華目標價，雖然煤炭需求放緩影響，但其股息率具吸引力，令資金持續流入，證明資源股弱市之下仍可吼？

 


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