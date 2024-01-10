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熊麗萍：港股續弱信心及資金齊欠奉，或下試前低15972點

10/01/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　世界銀行最新預計今年全球經濟增長將連續第三年放緩，由2023年的2.6％降至2.4％，變相通脹壓力減少，美國迎來減息之路不遠矣？惟港股已刷新26年以來最長開局跌浪，年初至上日（9日）已累跌逾5％，恒指現時仍未具備反彈條件？人行放風降準，惟時機未明反成市場隱憂？中央續推新政谷內房二手交投，據報海口放寬樓市限售政策；僅於個別邊緣城市落實新政成效有限？如何解讀政策方向和實際落地政策存衝突？全國商務工作會議強調促內需，惟多隻內需股仍處去庫存階段，財政壓力日增下，盈利能力難短時間內改善？股價及發展前景同樣難望樂觀？

 


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