  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫鋼城：恒指首級阻力位16500點，留意本月底恒大清盤聆訊

12/01/2024

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　隔晚（11日）美國公布12月通脹數據，消費者物價指數(CPI)按年及按月升幅都較預期為高，反映通脹增長加快，或令美國考慮延遲減息？三月減息預期落空，美股三大指數受壓，另一邊廂，比特幣一度抽高至4.87萬美元，資金或加快流出股市？內地即將公布12月CPI，料連續第三個月負增長，反映通縮情況頑固？紅海局勢緊張，全球航運巨頭馬士基指，重啟紅海航道或需時數月，航運股即將迎來升勢？藥明生物(02269)管理層對今年業務前景轉趨樂觀，同系股份升幅不俗，如何選擇相關股份？

 


【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】


─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫► https://bit.ly/2T70l62


─────────────


更多精彩節目:
直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

08482

萬勵達

0.119

異動股

02269

藥明生物

29.650

異動股

08567

帝國金融集團股權

0.059

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08482 萬勵達
  • 0.144
  • 02269 藥明生物
  • 29.650
  • 08567 帝國金融集團股權
  • 0.059
  • 01177 中國生物製藥
  • 3.150
  • 00700 騰訊控股
  • 290.600
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 65.000
  • 目標︰$68.95
  • 09997 康基醫療
  • 6.900
  • 目標︰$7.55
  • 00973 L'OCCITANE
  • 22.400
  • 目標︰$23.40
  • 00175 吉利汽車
  • 8.100
  • 目標︰$9.70
  • 01811 中廣核新能源
  • 1.950
  • 目標︰$2.12
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 61.450
  • 00001 長和
  • 40.950
  • 03690 美團－Ｗ
  • 76.300
  • 02800 盈富基金
  • 16.430
  • 01769 思考樂教育
  • 2.390
報章貼士
  • 02588 中銀航空租賃
  • 59.000
  • 目標︰$65.80
  • 02313 申洲國際
  • 77.050
  • 目標︰--
  • 00700 騰訊控股
  • 290.600
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

12/01/2024 10:07  【聚焦數據】中國去年進出口達標，出口增0.6%進口降0.3%

12/01/2024 09:33  【聚焦數據】內地12月PPI跌幅收窄至2.7%，全年降3%

12/01/2024 09:31  【聚焦數據】內地12月CPI跌幅收窄至0.3%全年漲0.2%

12/01/2024 09:26  【矽銀爆雷】滙控因挖角風波遭索償逾十億美元，法院拒駁回訴訟

12/01/2024 09:23  恒指低開85點報16216，中升挫2.5%，藥明生物飆4%

12/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５４﹒２５億元，買建行沽盈富

12/01/2024 08:35  【大行炒Ｄ乜】高盛削美團目標一成四，大行降海底撈目標

12/01/2024 10:53  《嚟緊炒Ｄ乜》阿里巴巴已築成雙底，長線獲利目標９９銀

12/01/2024 09:42  《財資快訊》美電軟報７﹒８１６４，隔夜拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大行點睇美團、港交所同海底撈？一click就知道
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》阿里巴巴已築成雙底，長線獲利目標99銀
人氣文章

新聞>香港要聞

何永賢:公屋租金據居民收入調整，房委會致力財政平衡
品味生活
生活
人氣文章

風水蔣知識

面相分析｜騙子有樣睇！眉毛有這特質心性狠？易被騙破財面相睇個鼻！BB鼻無主見最易呃？酒糟鼻代表甚麼？公開4大易墮詐騙陷阱面相特徵特質
人氣文章

生財有道

【高息定存】工銀亞洲推新優惠，大眾加3個月存息至最高4.4厘
人氣文章

健康解「迷」

早餐食乳酪不一定健康？2大添加劑可致炎症性腸病無藥醫！瘋狂腹瀉、關節發炎！88款安全Yogurt清單一次睇
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

最保值名牌手袋：Hermès、Chanel、Louis Vuitton排名公開！愛馬仕Constance保值率達130%、投資Chanel 22有驚喜？
人氣文章

港女講男．妮洛

分手後還保持聯絡？所謂的「關心」，說穿了就是想打聽對方的生活近況！居心何在？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

甚麼是Drag Queen? Queen Kong真情剖白心路歷程！變裝唔等於變性、同性戀、人妖！男生化身嬌媚女性跳綱管舞、變主播、牛牛？變裝可更了解自己
健康好人生 Health Channel
人氣文章
選擇「好」挑戰
人氣文章
小寒 ︳ 寒冷天氣注意頭頸保暖！食用溫熱食物反上火？出現甚麼徵兆為過度進補？中醫教煲一湯水暖身
人氣文章
英國30歲女子感染罕見菌滿面紅疹！化妝掃不清洗比馬桶骯髒！仲有一種化妝工具屬細菌最佳繁殖地
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2024 11:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2024 11:38
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2024 11:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/01/2024 11:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章大行報告12/01/2024
【大行炒D乜】大行點睇美團、港交所同海底撈？一click就知道
人氣文章財經熱話12/01/2024
《嚟緊炒D乜》阿里巴巴已築成雙底，長線獲利目標99銀
人氣文章香港要聞12/01/2024
何永賢:公屋租金據居民收入調整，房委會致力財政平衡
人氣文章財經熱話12/01/2024
美國比特幣ETF首日交易創下逾46億美元成交量
人氣文章開市Good Morning12/01/2024
溫鋼城：恒指首級阻力位16500點，留意本月底恒大清盤聆訊
人氣文章財經熱話12/01/2024
香港科技探索(1137)電貿業務去年交易額84億元升1.3%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金