熊麗萍：市場入市信心不足，對消息敏感度高！勿心急部署！

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍



隔晚（16日）美國製造業指數急速惡化，錄得自2020年5月以來最差水平，拖累美股三大指數向下，數據該如何解讀？港股受A股以及人民幣走勢所拖累，上日一度跌至14個月低位，低見15834點，成交僅得844億，反映投資者低位仍不願進場？大市繼尋底格局？北水連續三日淨流入港股，煤炭股、中資電訊股、內險股等成為吸納對象，哪些股份值得關注？中移動(00941)兩年後再度回購股份，獲大行看好，回購對股價的提振作用有多持續？春節將至，國家交通運輸部料春運約有90億人次出遊、探親等，中資航空股、出行平台股以及濠賭股，那個板塊最受惠？





【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！



節目重溫► https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89





【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱