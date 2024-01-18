林家亨: 港股市弱可炒波幅，保歷加通道底買入、中線沽

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨



港股上日（17日）愈跌愈深兼連失多個重要支持位！早段低開101點，其後內地公布重磅三頭馬車及經濟增長數據後，跌幅持續擴大，最多跌逾670點，低位見15194點，再創超過14個月新低，大跌市配合大成交約1300億。自從上年一月（27日）高位22700點以來營造下降通道，3月中（20日）同5月（31日）下試過通道底部後有反彈，上日第三次試通道底，下降趨勢尚未完結？市場對港股大失信心，進一步下試2022年低位14597點機會有多大？內地去年12月社會消費零售按年增長7.4％，差過預期增長8％，工業增加值同比增長6.8％，優於預期，全年固定資產投資比上年增長3％，略勝預期。不過固投方面分領域看，仍然是房地產開發投資表現最差、下降9.6%，短期繼續拖經濟後腿？1月份首兩周，理想(02015)銷量被華為問界(12800輛)反超前，只有11000輛，受旗下L7／L8／L9現款全系減價影響？華為追上理想指日可待？比亞迪(01211)上日收跌近半成，目前離農曆新年前淡季尚餘一段時間，股價已跌穿保力加通道底部，若現價買入短線炒作，值搏率高嗎？





【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！



節目重溫► https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89





【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱