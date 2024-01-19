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溫鋼城：AH股同面對信心危機，內地暫未具備減息條件兼內房財困拖後腿

19/01/2024

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　港股上日（18日）迎來今年第二日升市，收升逾百點，成交重回千億元門欖；無獨有偶兩次都是周四才企穩收升，惟怕「升」期四過後重演「彈完即散」！ＡＨ股同弱下，哪個市場較有條件率先找到支持？內地最新經濟數據整體有改善，但不可忽略「中等收入陷阱」的潛在負面影響？內地高齡化持續惡化，為長期困擾經濟發展的一大痛點？青年就業情況堪虞，難撐曾被市場熱捧的消費股？鄰近日股市場卻勢如破竹、本周衝高至36000點以上後仍維持高位徘徊，本地上市的日股ETF因溢價過高而遭停牌的風險大嗎？投資日股或相關資產時，有甚麼潛在風險？

 


 

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