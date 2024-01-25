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林家亨：人行降準效果需時顯現，恒指於保歷加通道中線（約16100點）有阻力

25/01/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　中央終於出招！港股臨收市前，人行行長潘功勝指，人行將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約1萬億，突發降準背後動機為何？反映目前經濟狀況有迫切性令中央出手？消息刺激恒指上日（24日）收市前急飆逾620點，一度逼近萬六關，收市仍升545點，報15899點，今輪反彈可以持續多久？長汽(02333)去年純利70億元人民幣，按年跌一成半，主要由於同期匯率收益影響，而第四季純利按季下跌是受年終獎金計提影響，長汽上半年純利大跌逾七成半，總結全年，純利跌幅收窄，表現算滿意嗎？今年銷售目標190萬輛，雖說海外銷售持續提升和旗下新能源車品牌Tank系列需求亦增加，但內地車企競爭加劇下，今年銷售難達標？汽車新勢力方面，據報小鵬(09868)進行新一輪架構調整，涉及生產製造、產品規劃、行銷等部門，不過智能駕駛和車聯網研發相關的工作，在今次架構調整影響較小，今次部門大洗牌有何目的？

 


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