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熊麗萍：恒指需企穩10天線（約15600點）跌勢方算喘定，上方萬六關有阻力

31/01/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

　　港股上日（30日）升勢不保，一開市已失守萬六關及20天線（15955點），其後A股跌幅加劇，拖累恒指最多曾經跌過420點，低見15654點，收市仍要跌逾370點，報15703點。由上周一（22日）低位14794點，至今個星期一高位16258點，累計已升近1500點，上日回吐是否屬健康回調？中電(00002)預期就澳州業務EnergyAustralia商譽減值約59億元，計及非現金商譽減值後，去年的總盈利約66億元，在計及商譽減值前，預計中電總盈利約125億元，雖受澳洲業務商譽減值影響，去年盈利實際上仍按年升6.1倍，今次的盈警實際上為盈喜？盈利有開始復甦趨勢？內地春節臨近，攜程(09961)數據顯示，截至1月下旬，春運入境遊機票，預訂量較2023年春運增長819％，春節期間出境遊及入境遊訂單，按年增長超過十倍，近期東南亞國家與內地協議互免簽證，內地疫情後旅遊需求，春節黃金檔期仍可以進一步釋放？股價方面，對假期因素利好憧憬，在農曆新年前會基本反映？攜程上日跟大市調整，現價值搏嗎？機票價格方面，自1月以來，內地入境機票單程含稅均價約1600元人民幣，按年下跌逾六成，國際航線復甦緩慢，為內地三大航空股股價持續積弱的原因？公路股或會受惠於出行概念，除息率普遍較高外，近期股價表現都不錯，包括浙江滬杭甬(00576)近期反覆向上，回調後可吸納嗎？

 


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