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溫鋼城：港股仍處15000至17000點橫行區間，若失萬五恐下試14597點

02/02/2024

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　港股上日（1日）反彈惟力道不足，僅升81點收市，全日未曾收復萬六關，成交亦未達千億元門檻。恒指兔年由高位計至上周低位14794點已累跌逾7200點，惟一周反彈暫僅約1500點，意味未來一周收官前仍有反彈空間？然而內地爆雷事件頻生，或成拖累H股一大隱憂。資金盤爆煲前有何徵兆可留意？內地新能源車企齊公布1月交付量數據：比亞迪(01211)穩守龍頭之位，淡季期間仍守廿萬車銷門檻；華為有份投資的AITO問界為行業新星、上月車銷逾3萬輛，超越蔚來(09866)、小鵬(09868)及理想(02015)，AITO問界有望擠身「造車最新勢力」？小鵬上月僅交付8250輛，今年命運恐堪虞？市傳阿里巴巴(09988)擬售銀泰，並已與數家公司接觸；對集團而言，失去實體整個百貨網絡似乎弊大於利？澳門1月賭收按月增4.1％，按年則升67％，雖高於市場預期，但按月增幅大為收窄至單位數，為何增長動動力欠奉？今年難見春節行情？

 


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