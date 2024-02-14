熊麗萍：港股龍年有反彈機會，最關鍵要留意資金會否重新流入

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍



兔年港股收爐，年三十得半日市。恒指最多跌近350點，低見15531點，最終收報15746點，跌131點，成交312億元。全個兔年計，恒指跌近6300點，跌幅達到28％，係2008年鼠年以來最差嘅一個農曆年。周三（14日）復市，龍年首日紅盤高開難有太大憧憬？中美角力蔓延至車企，據報美國拜登政府正考慮對進口中國新能源車及相關零組件實施限制，以解決對數據安全的擔憂，亦防止中國製造商通過墨西哥等第三國將汽車和零組件輸入美國市場。一眾汽車新勢力跌介乎近2％至3％，相關制裁措施對車企實際影響有幾大？據報美國4名議員再呼籲拜登政府，制裁藥明康德(02359)及子公司藥明生物(02269)，相關股份短期內仍受政治風險影響？藥明生物兔年累跌逾七成半，為表現最差既藍籌，股價未喘定？





【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！



節目重溫► https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:



直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89







