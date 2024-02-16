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溫鋼城：港股繼續窄幅橫行，16000至16500點為大型阻力區

16/02/2024

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　港股龍年開市連升兩日，高位上過萬六關樓上，收市升65點，報15944點，北水未回歸，成交只有470億。雖然守住10天及20天平均線，始終現時大市目前缺乏方向，要進一步突破仍需有成交配合，待A股復市、北水回歸再部署亦未遲？美國對沖基金經理Michael Burry進一步增持阿里巴巴(09988)、京東(09618)，阿里更成為旗下對沖基金最大持倉，佔其資產6.15％，而加拿大最大退休基金CPPIB亦加倉阿里，大型基金撈底科技股，可作參考指標？雖然幾隻科技股基本面未有太大變化，但起碼令投資者稍微恢復信心？截至年初五，五天假期訪澳旅客量已經達到近90萬人次，當中以內地居民為主，不過內地旅客消費習慣改變，回顧上個黃金周長假期旺丁不旺財，今次旅客量有增長，又可否丁財兩旺？惟賭股反彈已到尾聲？

 


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