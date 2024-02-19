溫傑：恒指16500點有沽壓，輝達業績或令美股回吐

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑



美國1月生產者物價指數（PPI）及核心PPI均高過市場預期，加上早前美國1月消費者物價指數（CPI）同樣錄得反彈，反映美國通脹仍然頑固難回落？上星期恒指連升三日，全星期累計升逾3％，周末人民銀行宣布不降中期借貸便利（MLF）利率，內地二月減息無望？或拖累AH股表現？金沙(01928)去年扭虧為盈，加上春節假期澳門丁財兩旺，股價有望再向上衝？領展(00823)早前宣布收購上海商場，惟近日股價未見有起色，反映市場不看好集團收購決定？加上美國推遲減息時間表，對其影響有多大？





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