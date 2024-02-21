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熊麗萍：港股企穩16400點後可上望16800點，下方支持15500點

21/02/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　人行事隔8個月後再次調整五年期貸款市場報價利率LPR，2月下調25個點子，最新報3.95厘，減幅除多過市場預期，更是單次最大減幅。五年期LPR下降後能降低居民買樓成本，不過市民買樓信心問題又能否因而解決？恒指上日（20日）雖曾彈升逾百點，惟承接力不足一度倒跌，最終收報16247點，僅升不足百點。市場對人行大幅減息興奮情緒有限？政策憧憬基本上已消化？滙控(00005)今日中午即將會放榜，綜合券商預測，去年收入料667億美元，按年增加29％，當中淨利息收益料增12％至366億美元，全年除稅前利潤或增95％至341億美元，資本水平充裕，派息方面可有憧憬？去年雖受惠利率上升，集團表現應該強勁，但前景指引更有參考性指標？海底撈(06862)發盈喜，預期去年持續經營業務淨利潤不低於44億元人民幣，意味按年增加至少近1.7倍，惟消費降級情況下，增長及毛利率前景未明？

 


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