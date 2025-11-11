黃瑋傑：美股續高位反覆格局短期看法謹慎，港股目標先看26950點

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

港股周一（10日）表現反彈，收市時升407點，報26649點，全日成交2147億元，大市有冇力再挑戰更高？





多隻股份即將公布業績，當中包括京東(09618)，不過由於早前的補貼大計，市場分析料第三季經調整純利或大跌68％，減速比第二季更大，業績料失色機會大？

