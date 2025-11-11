  • 會員
黃瑋傑：美股續高位反覆格局短期看法謹慎，港股目標先看26950點

11/11/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

 

　　港股周一（10日）表現反彈，收市時升407點，報26649點，全日成交2147億元，大市有冇力再挑戰更高？


 
　　多隻股份即將公布業績，當中包括京東(09618)，不過由於早前的補貼大計，市場分析料第三季經調整純利或大跌68％，減速比第二季更大，業績料失色機會大？

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

即時重點新聞

11/11/2025 12:45  《午市前瞻》港股26700關攻防成後市關鍵，內地CPI轉正難改通縮壓力

11/11/2025 12:07  恒指半日倒跌53點報26595，生科藍籌領跌，小鵬大成交支持下飆漲

11/11/2025 11:13  【騰訊預測】騰訊第三季料績優多賺11%，第四季料續強勢惟憂行業不確定性

11/11/2025 10:38  《Ａ股焦點》特斯拉10月中國銷量降至3年新低，滬深概念股升多跌少

11/11/2025 09:53  《異動股》滙控(5)現升2%再刷歷史新高，美政府停擺危機緩解環球市場回暖

11/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６６﹒５４億元，買中海油沽阿里

11/11/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】花旗倍升天齊贛鋒目標兼升級，中信里昂升新地目標七成升級至增持

11/11/2025 11:34  《財資快訊》美電升報７﹒７７３８，隔夜拆息較上日升４０基點

