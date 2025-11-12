熊麗萍：料科網股公布業績未必能持續帶動港股向上，可留意資金流動態

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股周二（11日）表現反覆靠穩，收市時升47點，報26696點，成交2102億元，恒指後市將如何走？





禾賽(02525)第三季虧轉盈，賺2.6億元人民幣，收入則按年上升48％，業績如何解讀？

