  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

熊麗萍：料科網股公布業績未必能持續帶動港股向上，可留意資金流動態

12/11/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股周二（11日）表現反覆靠穩，收市時升47點，報26696點，成交2102億元，恒指後市將如何走？


 
　　禾賽(02525)第三季虧轉盈，賺2.6億元人民幣，收入則按年上升48％，業績如何解讀？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03800

協鑫科技

1.270

異動股

09992

泡泡瑪特

215.200

異動股

02625

江蘇宏信

4.960

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03800 協鑫科技
  • 1.270
  • 09992 泡泡瑪特
  • 215.200
  • 02625 江蘇宏信
  • 4.960
  • 09010 安碩亞洲除日－Ｕ
  • 9.325
  • 00868 信義玻璃
  • 9.430
股份推介
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.030
  • 目標︰$12.60
  • 06862 海底撈
  • 13.960
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 212.600
  • 目標︰$215.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.560
  • 目標︰$9.50
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 156.300
  • 目標︰$186.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 156.300
  • 00700 騰訊控股
  • 655.500
  • 00005 滙豐控股
  • 113.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 43.980
  • 01024 快手－Ｗ
  • 68.950
報章貼士
  • 02232 晶苑國際
  • 7.080
  • 目標︰--
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 43.460
  • 目標︰$50.00
  • 02198 中國三江化工
  • 2.970
  • 目標︰$3.15
熱炒概念股
即時重點新聞

12/11/2025 11:52  【新股上市】百利天恒(02615)：延遲在港上市，將於下周一退回申請股款

12/11/2025 11:39  《異動股》泡泡瑪特跌逾3%，伯恩斯坦指其需求惡化看淡第四季業績

12/11/2025 11:24  【京東預測】京東明放榜料少賺68%，第三季新業務虧損料見頂蝕近150億人民幣

12/11/2025 11:20  【新股上市】市傳唯品會考慮最快明年在香港二次上市

12/11/2025 10:19  【比特幣】「比特幣女王」錢志敏在英被判刑11年8個月，非法集資逾四百億人民幣

12/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒６７億元，買小米沽小鵬汽車

12/11/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】摩通削小米目標逾一成半，大摩升小鵬目標一成

12/11/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７１２，隔夜拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

銅鑼灣港島壹號中心下半幢市傳由大型中資機構洽購，阿里巴巴則購置上半幢新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

數碼債券 | 港府成功發售100億元數碼綠色債券，陳茂波：將恒常化發行代幣化債券新文章
人氣文章

新聞>國際動態

特朗普新政 | 「美元微笑論」創立者：特朗普任期餘下時間美元將再跌近14%新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

固力果免費派2,000盒百力滋，玩遊戲贏迷你行李箱抱枕 街頭免費派伯朗咖啡
人氣文章

智城物語．方展策

比特幣末日論再起！Google量子晶片比超級電腦快1.3萬倍，Bitcoin加密機制將被完全破解？
人氣文章

Shopping What’s On

十五運會特許商品開賣｜球類公仔盲盒＋運動巾＋別注版XO醬禮盒登場
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

直至我聽完最後一集《早霸王》
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《小人物之歌》口碑不似預期：是觀眾刻薄，還是大師冷淡？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

成都米芝蓮現代川菜食府！漢源貢椒油鹵鮑魚、酒釀橙香鵝肝、醉奄仔蟹，滿載花椒香氣的一夜
健康好人生 Health Channel
人氣文章
冬日暖身恩物 │ 香港人虛寒體質多，燴薑藥性溫、長期食用功效勝生薑
人氣文章
飛機飲食須知 │ 連飲水都要小心？營養學家推6大避食清單，首選1類食物助舒適旅程新文章
人氣文章
改善骨盤前傾問題：5個簡易方法減少腰椎彎曲
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2025 12:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2025 12:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2025 12:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/11/2025 12:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/11/2025
銅鑼灣港島壹號中心下半幢市傳由大型中資機構洽購，阿里巴巴則購置上半幢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區