黃瑋傑：港股續行上落市格局介乎26200至27200點，料恒指仍有機會破年內高位（27381點）

18/11/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

 

　　隔晚（17日）美股向下，而港股上日亦跌188點收市，報26384點，成交2176億，外圍影響下，港股亦難獨善其身？關鍵位睇邊？


 
　　而小鵬(09868)上季虧損收窄，不過指引差過市場預期，隨晚美股表現向下，跌逾10％收市。另外，攜程(09961)最新亦公布了業績，兩者如何解讀？

 

其他寧德時代關新聞：
寧德時代 | H股解禁前夕主要股東擬售A股，股價連日下挫未宜沾手？
《Ａ股焦點》寧德時代A暫跌0.9%，第三大股東詢價轉讓案獲全額認購
寧德時代(03750) 股東黃世霖擬售A股獲超額認購2.2倍，每股售價較H股折讓逾兩成


其他小鵬相關新聞：
小鵬 | 上季虧損收窄惟今季收入指引遜預期，股價急插一成可否博反彈？
大行報告 | 小鵬今季指引遜預期大行微降目標，野村升騰訊目標逾2%
瑞銀:A股和H股市場均有正面因素支持，料明年內地電動車滲透率提升6個百分點
《異動股》理想、比亞迪跌3%，車企同業業績未符市場預期
何小鵬︰小鵬汽車明年將推出7款全新車型以及三款Robotaxi車型
《異動股》小鵬開挫逾7%，上季收入翻倍惟第四季收入指引遜預期
小鵬汽車(09868)委陳玉東任獨董，明年1月1日生效

