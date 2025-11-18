黃瑋傑：港股續行上落市格局介乎26200至27200點，料恒指仍有機會破年內高位（27381點）

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

隔晚（17日）美股向下，而港股上日亦跌188點收市，報26384點，成交2176億，外圍影響下，港股亦難獨善其身？關鍵位睇邊？





而小鵬(09868)上季虧損收窄，不過指引差過市場預期，隨晚美股表現向下，跌逾10％收市。另外，攜程(09961)最新亦公布了業績，兩者如何解讀？

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



