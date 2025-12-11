林家亨：料港股短期有輕微反彈，25800點至25900點水平有阻力

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘，不過主席鮑威爾言論如何解讀？明年仲有多大減息空間？





港股上日（10日）向好升106點收市，走勢上已接近保歷加通道底線，可準備買貨？

