etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

熊麗萍：港股短期料悶局，關鍵位睇25000點

17/12/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　美國11月失業率升至四年高，加深了聯儲局需進一步減息預期？


 
　　港股上日（16日）收市跌逾400點，其中重磅股騰訊失守600元關，而且北水流入規模大減，港股年尾如何部署？

 

─────────────


───────────── 


─────────────


─────────────


etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

