溫傑：美股年內有機會上試前高位，港股料沒粉飾櫥窗效應

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

環球股市本周迎來長假期，當中美股方面只有三日半市，而上周五（19日）三大指數造好，仍可憧憬有聖誕行情？港股有冇機會跟？





港股年尾前有多隻新股上市，當中英矽智能(03696)、林清軒(02657)仍正招股中，可部署？

