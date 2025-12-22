  • 會員
溫傑：美股年內有機會上試前高位，港股料沒粉飾櫥窗效應

22/12/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

 

　　環球股市本周迎來長假期，當中美股方面只有三日半市，而上周五（19日）三大指數造好，仍可憧憬有聖誕行情？港股有冇機會跟？


 
　　港股年尾前有多隻新股上市，當中英矽智能(03696)、林清軒(02657)仍正招股中，可部署？

 

其他平台股相關新聞：
平台股 | 內地發布互聯網平台價格行為規則，阿里京東美團先升後回邊隻較值博？
大行報告 | 京東、小米、內房股及金股最新評級/目標價，中金首予寧德時代目標$580
嘉士伯亞洲與美團(03690) 深化策略夥伴關係，首推「黑珍珠餐廳指南」臻選餐飲系列
【回顧展望－柳暗花明】北上消費兼內地高舉「低價」旗幟攻港，本港零售業經歷轉型陣痛，如何力挽狂瀾？
《中國監管》內地發布互聯網平台價格行為規則，要求公平公正開展補貼促銷


其他滙控相關新聞：
滙控 | 四連升突破120元再創新高，「聖誕鐘買滙豐」已經太遲？
【回顧展望－柳暗花明】明年本港GDP料續升至少2.5%，出口放緩需關注內部競爭力不足
花旗Citi Plus客戶電匯需收費，下月尾開始每筆交易收$75
金管局：首三季香港零售銀行整體除稅前經營溢利按年增11.9%

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？

