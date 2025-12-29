  • 會員
溫傑：港股年結前有望收於二萬六關樓上，明年可留意內需板塊

29/12/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

 

　　港股上周三（24日）平安夜只有半日市，表現反覆靠穩，升44點收市，報25818點。而本周將迎來年結，對明年大市又有何展望？

 

　　金價、銀價續向好，明年倉位必備相關股份？

 

其他機械人股相關新聞：
機械人股 | 工信部設立人形機器人標委會，機械人概念股炒上，優必選收購鋒龍可看高一線？
優必選(09880) 第1000台工業人形機械人Walker S2下線，另夥廣西政府簽戰略合作協議
【ＡＩ】工信部人形機器人與具身智能標準化技術委員會成立
首程控股(00697) 追加投資加速進化科技，加快人形機器人產業化發展
越疆(02432) 董事長劉培超及執行董事郎需林自願承諾禁售股份12個月
三花智控(02050) 全資孫公司紹興新能源註銷完成，併入旗下紹興熱管理
優必選(09880) 近17億人幣購A股公司鋒龍電氣43%股權，加速拓展人形機器人

 

