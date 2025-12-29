溫傑：港股年結前有望收於二萬六關樓上，明年可留意內需板塊

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

港股上周三（24日）平安夜只有半日市，表現反覆靠穩，升44點收市，報25818點。而本周將迎來年結，對明年大市又有何展望？

金價、銀價續向好，明年倉位必備相關股份？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他機械人股相關新聞：

機械人股 | 工信部設立人形機器人標委會，機械人概念股炒上，優必選收購鋒龍可看高一線？

優必選(09880) 第1000台工業人形機械人Walker S2下線，另夥廣西政府簽戰略合作協議

【ＡＩ】工信部人形機器人與具身智能標準化技術委員會成立

首程控股(00697) 追加投資加速進化科技，加快人形機器人產業化發展

越疆(02432) 董事長劉培超及執行董事郎需林自願承諾禁售股份12個月

三花智控(02050) 全資孫公司紹興新能源註銷完成，併入旗下紹興熱管理

優必選(09880) 近17億人幣購A股公司鋒龍電氣43%股權，加速拓展人形機器人

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇