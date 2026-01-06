伍禮賢：快手升勢強勁，上望$80？

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

港股上日（5日）小幅上升8點，收於26300點水平，上日北水顯著回流，錄得187億淨流入，扭轉12月末多數時間淨流出的形勢，北水回歸能否支撐港股？





異動股快手(01024)上日急升逾11％，據報可靈AI於海外市場受歡迎，現階段仲可否追入快手？

