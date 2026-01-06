  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

伍禮賢：快手升勢強勁，上望$80？

06/01/2026

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

 

　　港股上日（5日）小幅上升8點，收於26300點水平，上日北水顯著回流，錄得187億淨流入，扭轉12月末多數時間淨流出的形勢，北水回歸能否支撐港股？ 


 
　　異動股快手(01024)上日急升逾11％，據報可靈AI於海外市場受歡迎，現階段仲可否追入快手？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他金價金股相關新聞：
金價金股｜地緣政局動盪金價急升大行續唱好，金礦股及黃金ETF可以點部署？
《Ａ股焦點》紫金礦業A漲超5%，市值一度突破1萬億人民幣
【企業盈喜】赤峰黃金(06693) 料全年純利按年增70%至81%


其他滙控相關新聞：
滙控｜環球股市造好滙控升逾3%破頂，恒生私有化在即仲有得升？
法興料今年AI仍是全球投資核心，留意小米阿里等股
《異動股》滙控高開逾1%再破頂，環球股市新年顯著造好
外圍喜洋洋恒指高開155點報26502，友邦升2%滙控再破頂，國泰遭國航減持偏軟
滙豐引入「智方便」多重身份認證功能，簡化中小企貸款流程

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

150.800

異動股

02610

南山鋁業國際

54.400

異動股

02418

德銀天下

7.180

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 150.800
  • 02610 南山鋁業國際
  • 54.400
  • 02418 德銀天下
  • 7.180
  • 01780 榮尊國際控股
  • 0.710
  • 09929 澳達控股
  • 0.920
股份推介
  • 06618 京東健康
  • 61.350
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 31.040
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 17.830
  • 目標︰$22.00
  • 00148 建滔集團
  • 29.140
  • 目標︰$35.00
  • 02899 紫金礦業
  • 38.260
  • 目標︰$36.92
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 199.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.370
  • 00001 長和
  • 55.350
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 150.800
  • 02899 紫金礦業
  • 38.260
報章貼士
  • 01579 頤海國際
  • 13.160
  • 目標︰$16.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 99.200
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 25.460
  • 目標︰$27.50
熱炒概念股
即時重點新聞

06/01/2026 17:15  《盤後部署》恒指高成交惟上試26800未企穩，京東健康食中流感新藥首發優勢可吼

06/01/2026 18:56  【內房困局】據報華僑城安撫債權人稱已收到國資委指示，將提供必要支持確保債券可償付

06/01/2026 16:03  法興料今年AI仍是全球投資核心，留意小米阿里等股

06/01/2026 16:30  創新科技及工業局局長取消美國訪問行程

06/01/2026 17:40  騰訊(00700)回購100.3萬股，涉資約6.36億元

06/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒７９億元，買中國平安沽中移動

06/01/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦看好中海油中石油，高盛普升有色金屬股目標

06/01/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７８６２，一周拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指十年高，特斯拉部分車型零息購，騰訊蟬聯手遊商收入冠軍新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控｜環球股市造好滙控升逾3%破頂，恒生私有化在即仲有得升定趁消息回吐？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指先衝高後回順，全日收升363點報26710，成交近3千億惟北水淨流入收窄新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

2026丙午．赤馬紅羊．黑三月新文章
人氣文章

手機情報站．徐帥

OPPO A6 Pro 5G｜三防入門手機，高質熒幕、長效續航，售價2千元有找
人氣文章

娛樂

萬千星輝頒獎典禮2025｜佘詩曼四度封后、黃宗澤奪雙料視帝，72歲曾志偉感江郎才盡卸任新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

Netflix電影《影星傑凱利》：探照銀幕英雄的內省之旅 新文章
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

時尚界已進入審美疲勞時代！各大品牌新創作總監上任，只得Louis Trotter的Bottega Veneta跑出？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

新年新戀情！現代媒人解答行業迷思：專業人士傾向找婚配公司係真？身高是致命條件？婚配公司區域總經理：期望管理最重要
健康好人生 Health Channel
人氣文章
破解「日行一萬步」迷思！ 原來三千步，就足以守護老友記健康新文章
人氣文章
節日後SOS｜中西合璧秘訣，4招保健助你紓緩節日性腸胃不適
人氣文章
暖身素湯水推介：山藥麵豉紫菜湯 這個冬天終於氣溫下降了！新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 19:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事06/01/2026
神州經脈 | 滬指十年高，特斯拉部分車型零息購，騰訊蟬聯手遊商收入冠軍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區