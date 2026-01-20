  • 會員
黃瑋傑：泡泡瑪特阻力重重，今日只屬技術性反彈

20/01/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

 

　　美國總統特朗普就格陵蘭問題，與歐洲多國的爭議升級，據報特朗普稱得不到諾貝爾和平獎，再沒有義務考慮和平，亦拒絕透露會否向格陵蘭動武。鮑威爾罕見現身最高法院，力挺被特朗普解僱的庫克，這會如何動搖央行獨立性？關稅戰火持續，美貿易代表警告，若現行關稅被推翻將推出新徵稅措施，對華貿易政策保持強硬。

 

　　金銀價創下1983年以來最強開局，避險資金湧入，究竟金價還有多少上升空間？


 
　　滙豐控股(00005)市值首次突破約2680億美元數周之後，滙控市值可望突破3000億英鎊。泡泡瑪特(09992)股價兩年來首度斥2.5億元回購，這波「回購潮」能否成為跌勢的終點？

 

【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？

即時重點新聞

20/01/2026 17:15  《盤後部署》內地經濟存隱憂恒指反覆走軟，內需股逆市升九毛九追得過

20/01/2026 15:14  長和據報洽談出售愛爾蘭移動運營商Three Ireland

20/01/2026 14:50  【外圍經濟】現貨金突破4700美元，美歐因格陵蘭島問題的緊張關係持續

20/01/2026 15:29  【提振經濟】財政部：今年財政支出力度「只增不減」，繼續超長期特別國債用於「兩重」「兩新」

20/01/2026 16:43  《本港經濟》本港最新失業率維持3.8%，符預期，政府指消費氣氛改善有助穩定勞工市場

20/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買騰訊沽中芯

20/01/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】巴克萊上調滙控目標一成半，瑞銀升長和目標逾一成

20/01/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒７９８１，一周拆息較上日微軟至２﹒…

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2026 21:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
照顧者 情緒健康

