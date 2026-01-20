黃瑋傑：泡泡瑪特阻力重重，今日只屬技術性反彈

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

美國總統特朗普就格陵蘭問題，與歐洲多國的爭議升級，據報特朗普稱得不到諾貝爾和平獎，再沒有義務考慮和平，亦拒絕透露會否向格陵蘭動武。鮑威爾罕見現身最高法院，力挺被特朗普解僱的庫克，這會如何動搖央行獨立性？關稅戰火持續，美貿易代表警告，若現行關稅被推翻將推出新徵稅措施，對華貿易政策保持強硬。

金銀價創下1983年以來最強開局，避險資金湧入，究竟金價還有多少上升空間？





滙豐控股(00005)市值首次突破約2680億美元數周之後，滙控市值可望突破3000億英鎊。泡泡瑪特(09992)股價兩年來首度斥2.5億元回購，這波「回購潮」能否成為跌勢的終點？

