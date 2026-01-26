曾永堅：現貨金價突破5000美元水平，趁回可吸納！

嘉賓：股票分析師協會副主席 曾永堅

特朗普對加拿大將徵100％關稅或掀起「關稅2.0」，IMF數據顯示美元在全球外匯儲備的佔比已跌穿60％，另世界黃金協會調查顯示，高達95％的央行預計未來繼續買入黃金，市場解讀央行可能用「無主權信用風險」的實物資產，對沖對美元信用風險憂慮，將有利金價升勢？

港股上周十天線失而復得，短線會否受外圍局勢影響繼續上落格局「炒股不炒市」？

