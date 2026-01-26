  • 會員
曾永堅：現貨金價突破5000美元水平，趁回可吸納！

26/01/2026

嘉賓：股票分析師協會副主席 曾永堅

 

　　特朗普對加拿大將徵100％關稅或掀起「關稅2.0」，IMF數據顯示美元在全球外匯儲備的佔比已跌穿60％，另世界黃金協會調查顯示，高達95％的央行預計未來繼續買入黃金，市場解讀央行可能用「無主權信用風險」的實物資產，對沖對美元信用風險憂慮，將有利金價升勢？

 

　　港股上周十天線失而復得，短線會否受外圍局勢影響繼續上落格局「炒股不炒市」？

 

其他芯片股相關新聞：
芯片股 | 傳內地准科企買英偉達H200芯片，芯片股下挫中芯曾插逾4%可趁機吸？
亞信科技(01675) 與ABB機器人共建「具身智能實驗室」
《外資精點》據報阿里擬分拆旗下芯片業務上市，摩通：平頭哥上市消息僅為短期情緒催化劑
《外資精點》花旗上調騰訊目標價至783元，維持「買入」評級
中國監管機構據報已原則上批准阿里巴巴、騰訊等企業購買英偉達H200晶片

 

