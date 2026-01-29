林家亨：港股待回落至27000點再入貨

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

聯儲局公布議息結果後決定維持利不變，鮑威爾在議息後記者會上表示，通脹稍為高企，而就業市場有穩定跡象，目前對經濟增長前景的評估已明顯轉為較為樂觀，局方可按經濟數據的變化，判斷未來是否以及何時調整政策利率。美財長貝森特稱絕無干預匯率，美元反彈，對港股有何影響？





國資委推動央企「AI+」行動，「中字頭」股份重拾動力？





據報比亞迪(01211)正在考慮在印度的擴張計劃，以滿足激增的需求，現階段比亞迪股價見底未？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89



其他紙業股相關新聞：

紙業股｜玖紙發盈喜料中期盈利增逾兩倍，獲券商升目標股價曾飆15%，紙業股仍可追入？

大行報告 | 瑞銀大升滙控目標三成，大行集體上調紫金系目標

《外資精點》美銀上調玖紙目標價36.7%，憧憬更好成本節省效果

《外資精點》花旗上調理文造紙評級至「買入」，受惠於同業發盈喜

《異動股》玖紙高開15%，料中期盈利按年升最多2.3倍至22.5億人幣



其他濠賭股相關新聞：

濠賭股｜金沙季績遜預期，濠賭股齊下挫，春節臨近可趁低吸？

港股 | 午市前瞻 | 專家稱一因素證港股仍然炒得起 賭業短期樂觀金沙料守17元

《外資精點》大摩：金沙季績遜預期，維持「增持」評級

《異動股》賭股齊挫銀娛永利跌逾2%，受累金沙中國季收倒退一成

【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？► 立即投票