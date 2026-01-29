  • 會員
林家亨：港股待回落至27000點再入貨

29/01/2026

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　聯儲局公布議息結果後決定維持利不變，鮑威爾在議息後記者會上表示，通脹稍為高企，而就業市場有穩定跡象，目前對經濟增長前景的評估已明顯轉為較為樂觀，局方可按經濟數據的變化，判斷未來是否以及何時調整政策利率。美財長貝森特稱絕無干預匯率，美元反彈，對港股有何影響？


 
　　國資委推動央企「AI+」行動，「中字頭」股份重拾動力？


 
　　據報比亞迪(01211)正在考慮在印度的擴張計劃，以滿足激增的需求，現階段比亞迪股價見底未？

 

