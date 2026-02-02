  • 會員
溫傑：Gold Fever風險大，入貨前諗一諗！

02/02/2026

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

 

　　美國總統特朗普提名前聯儲局理事沃什為下任主席。金價和銀價急劇下跌，未來的市場走勢會怎樣？會否是買入的好時機？

 

　　隨著農曆新年仲有兩個禮拜就到，預期將迎來史上最長的春節假期。內需股的投資潛力會怎樣？投資者是否應考慮進一步配置內需股或飲食相關股票？

 

　　新IPO瀾起科技(06809)上星期開始招股，傳國際配售已超購，短期之內股價會繼續上升？

 

─────────────


