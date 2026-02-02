溫傑：Gold Fever風險大，入貨前諗一諗！

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國總統特朗普提名前聯儲局理事沃什為下任主席。金價和銀價急劇下跌，未來的市場走勢會怎樣？會否是買入的好時機？

隨著農曆新年仲有兩個禮拜就到，預期將迎來史上最長的春節假期。內需股的投資潛力會怎樣？投資者是否應考慮進一步配置內需股或飲食相關股票？

新IPO瀾起科技(06809)上星期開始招股，傳國際配售已超購，短期之內股價會繼續上升？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他金價金股相關新聞：

金價金股｜鷹派沃什料掌美聯儲金價暴跌近一成，金礦股及黃金ETF可以點部署？

摩通料金價年底升至6300美元；瑞銀財富料年末金價回落至5900美元

聯儲主席人選致市場觸險，恒指低開289點報27097油金股重挫，三電訊商急跌

【企業盈喜】山東黃金(01787) 料去年淨利潤最多49億人幣，升66%

萬國黃金(03939) 委前紫金礦業董事長陳景河任首席顧問及戰發會主任



其他電訊股相關新聞：

電訊股 | 內地上調電信服務增值稅，中資電訊股急挫反可趁低吸？

《Ａ股焦點》三大電信商A股均挫超3%，增值稅稅率上調至9%影響利潤

《異動股》聯通挫8%中移動瀉4%，內地電訊服務增值稅升至9%

《中國要聞》稅務總局調整增值稅徵管事項，增值電信服務稅率升至9%

內地部分電信服務增值稅稅率調高至9%，三大通訊商均稱將影響收入及利潤





【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票