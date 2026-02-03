  • 會員
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

黃瑋傑：美股回穩，港股有望重上27000大關！

03/02/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗


　　芝加哥商品交易所(CME)上調貴金屬期貨保證金要求，加劇拋售潮，相關消息點影響金價走勢？ 

 

　　中國電動車股周一（2日）大幅下跌，1月份交付數據顯示2026年開局疲軟，引發市場對國內需求的擔憂再度升溫，隔晚美股車股大跌 ，如何部署？

 

即時重點新聞

03/02/2026 16:45  《盤後部署》恒指收市僅微升科技股拖後腿，股息率完勝5號仔聯通低位可吼

03/02/2026 17:01  新地馮秀炎傳因涉貪遭停職，新地︰正進行檢視並作出適當跟進

03/02/2026 16:36  新地(00016)：馮秀炎因健康理由辭任執董

03/02/2026 16:37  《本港經濟》本港去年12月零售業總銷貨價值臨時統計按年升6.6%，低於市場預期

03/02/2026 15:47  《本港樓市》新地據報正尋求至少50億港元貸款，目標3月底前完成交易

03/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒５２億元，買騰訊沽盈富基金

03/02/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】車企公布銷量後遭德銀降目標，滙證削三大電訊商目標

03/02/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８１２８，一周拆息較上日微軟至１﹒…

