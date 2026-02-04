熊麗萍：騰訊現階段宜觀望，現水平可跟進港交所！

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍／恒生投資機構及分銷業務ETF銷售經理 郭子杰

科網股上日（3日）集體大跌。市場有傳繼中資電訊股服務增值稅被上調後，互聯網服務公司的增值稅亦將被上調。最新《新華社》指出這些傳言並不具備真實性，科網股有望見底回升？





另外，中央一號文件促進AI與農業發展結合，拓展無人機、機器人等應用場景，相關股現階段博得過？

