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溫傑：油價若持續高企，港股後市仍難拆彈

16/03/2026

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑／滙豐資本市場及證券服務香港上市產品聯席總監 陳恩因

 

　　中東衝突又再升級，特朗普稱威脅將轟炸霍爾木茲島上的石油基礎設施。布蘭特期油升至約105美元水平，同時本周適逢「超級議息周」，種種不明朗因素前投資者應該步步為營定勇敢下注？北水上周大規模流入護盤，恒指守兩萬五又夠唔夠穩陣？


 
　　節目最後仲有滙豐「輪后」陳恩因分享論證攻略，千祈唔好錯過！

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2026 19:24
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