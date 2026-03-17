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伍禮賢：油價高企料美息不變，中東消息淡化港股聚焦重磅業績

17/03/2026

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢／南方東英資產管理銷售及產品策略部副總裁 張健朗

 

　　本周重磅消息不斷，外圍方面將迎來美聯儲、歐央行、英倫銀行、日央行議息會議，重磅股阿里，騰訊亦適逢本周放榜，不明朗因素眾多，港股本周較波動？

 
　　車股紛紛公布利好消息，比亞迪(01211)的巴西廠房獲阿根廷及墨西哥10萬訂單，小米(01810)周四晚7點將發布新一代SU7，零跑(09863)業績扭虧為盈，轉賺5.38億元人民幣，毛利率更創新高，車股現階段還可追入？

 

　　另有南方東英資產管理銷售及產品策略部副總裁張健朗醒大家黃金ETF部署攻略！

 

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